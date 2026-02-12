"Финам" понизил рейтинг акций Carrier Global до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Carrier Global с "покупать" до "держать" по итогам отчетности за 4К и весь 2025 год с целевой ценой $62,41, что соответствует потенциалу снижения на 5,9%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"С минимумов 2025 года котировки выросли на 31%, превзойдя нашу целевую цену. На фоне слабости жилищного сектора и несоответствия финансовых показателей ожиданиям возможна дальнейшая коррекция цены", - отмечает аналитик Кристина Гудым.

Carrier Global Corporation - ведущий мировой поставщик безопасных и устойчивых решений для зданий и холодильных систем в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

