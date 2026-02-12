Совкомбанк сохраняет рейтинг "держать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре аналитика Егора Объедкова.

Эксперт констатирует, что за исключением существенных разовых неденежных расходов результаты эмитента за 2025 год в рамках ожиданий и даже в некотором смысле лучше ожиданий.

Чистый долг снова в отрицательной зоне, операционный поток вырос более чем на 40%, свободный денежный поток вырос более чем в два раза.

Разовые расходы, по мнению Объедкова, вероятно, связаны с эффектом от списаний по инвестициям в СПГ-проекты по итогам оценки будущих ожидаемых денежных потоков от активов. Оценка могла быть пересмотрена на фоне ратификации отказа ЕС от поставок газа (в том числе СПГ) из РФ в 2027 году.

"Мы сохраняем рекомендацию "держать" с учетом все еще сохраняющейся высокой геополитической напряженности, - говорится в материале аналитика банка. - Касательно итогового дивиденда мы предполагаем, что корректировка будет учтена при расчете, и итоговый дивиденд по верхней границе может составить 44,2 руб. на акцию. Также предполагаем, что консенсус прогноз увеличится и приблизится к нашей изначальной оценке). Тем не менее, с учетом геополитики, макроэкономической конъюнктуры, отказа ЕС от покупок газа из РФ в 2027 году и далее, может быть принято решение о меньшей выплате".

