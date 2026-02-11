"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 85 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Авиаперевозчик представил операционные результаты за январь 2026 года:

- Пассажиропоток увеличился на 4,7% и составил 4,1 млн пассажиров.

- Пассажирооборот увеличился на 9,9%, предельный пассажирооборот - на 4,1%.

- Занятость кресел увеличилась на 3,1 п.п., до 92,8%.

- Количество рейсов увеличилось на 1,2%, до 26,5 тыс., из которых 20,4 тыс. пришлось на внутренние рейсы.

"Январская операционная статистика выглядит умеренно позитивно, - пишут эксперты. - Компания нарастила пассажиропоток, при этом основной вклад снова внесли международные направления, где динамика заметно опережает внутренний сегмент. Это отражает постепенное восстановление внешнего трафика и расширение маршрутной сети. Дополнительным позитивом стало улучшение загрузки кресел - показатель держится на высоком уровне, что говорит об эффективном управлении емкостями и поддержке доходности".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.