"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Аэрофлота

"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "Аэрофлота", говорится в комментарии аналитика Марины Кузнецовой.

"Аэрофлот" представил операционные результаты группы за январь 2026 года:

- Пассажиропоток увеличился на 4,7% и составил 4,1 млн пассажиров.

- Пассажирооборот увеличился на 9,9%, предельный пассажирооборот - на 4,1%.

- Авиакомпания перевезла 2,2 млн пассажиров (+3,9%) при росте пассажирооборота на 11,9%, а также занятости кресел на 6,1 п.п., до 90,6%.

"Неплохие операционные результаты за январь, - отмечает аналитик. - Напомним, ключевой показатель - это стоимость среднего билета. Цифры за IV квартал по РСБУ были не очень впечатляющие, а динамику за I квартал 2026 года увидим по отчетности еще не скоро. Сохраняем свой "негативный" взгляд на акции "Аэрофлота" вследствие внешней конкуренции (на международных линиях) и ограничений по флоту".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.