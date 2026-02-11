Совкомбанк открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка

Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции Сбербанка", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко.

Эмитент опубликовал сильный отчет за январь 2026 года по РСБУ.

Прибыль выросла на 22%, до 161,7 млрд. руб.

"Результаты показали сильный рост чистых процентных доходов, что, на наш взгляд, позитивно в целом для сектора, в том числе DOMRF, SVCB, VTBR", - отмечают эксперты.

Чистые комиссионные доходы, несмотря на введение НДС, выросли на 4%.

"Открываем тактическую идею "покупать акции Сбербанка". Считаем, что они могут показать хороший рост цены до дивидендной отсечки. Оцениваем текущую дивидендную доходность в 12,5%. Риски с точки зрения невыполнения прогнозных финансовых результатов оцениваем как низкие", - пишут Бердников и Боярко.

