11 февраля 2026 года 18:02

Совкомбанк открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка

Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции Сбербанка", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко.

Эмитент опубликовал сильный отчет за январь 2026 года по РСБУ.

Прибыль выросла на 22%, до 161,7 млрд. руб.

"Результаты показали сильный рост чистых процентных доходов, что, на наш взгляд, позитивно в целом для сектора, в том числе DOMRF, SVCB, VTBR", - отмечают эксперты.

Чистые комиссионные доходы, несмотря на введение НДС, выросли на 4%.

"Открываем тактическую идею "покупать акции Сбербанка". Считаем, что они могут показать хороший рост цены до дивидендной отсечки. Оцениваем текущую дивидендную доходность в 12,5%. Риски с точки зрения невыполнения прогнозных финансовых результатов оцениваем как низкие", - пишут Бердников и Боярко.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
 
Лента аналитики
11 февраля 2026 года 19:01
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Аэрофлота
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 85 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Авиаперевозчик представил операционные результаты за январь 2026 года: - Пассажиропоток увеличился на 4,7% и составил 4,1 млн пассажиров. -...    читать дальше
11 февраля 2026 года 18:42
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Аэрофлота
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "Аэрофлота", говорится в комментарии аналитика Марины Кузнецовой. "Аэрофлот" представил операционные результаты группы за январь 2026 года: - Пассажиропоток увеличился на 4,7% и составил 4,1 млн пассажиров. - Пассажирооборот увеличился на...    читать дальше
11 февраля 2026 года 18:22
"Эйлер" подтверждает позитивную оценку акций Норникеля
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает позитивную оценку акций ГМК "Норильский никеля", говорится в комментарии аналитика Никанора Халина. "Норникель" опубликовал отчетность по МСФО за 2П25 - выручка выросла на 5% г/г. EBITDA составила $3 млрд (+7% г/г) - слабее ожиданий консенсуса и оценок...    читать дальше
11 февраля 2026 года 17:40
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил сильный финансовый отчет за январь 2026 года благодаря опережающим темпам роста чистых процентных доходов, констатируют эксперты. Чистая...    читать дальше
11 февраля 2026 года 17:17
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВК
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МКПАО "ВК", говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Если ограничения на работу Telegram не снимут, вероятно более широкое внедрение и использование национального мессенджера Max от эмитента, отмечает...    читать дальше
11 февраля 2026 года 16:51
Акции Группы Аренадата привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Аренадата" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил неаудированные результаты выручки, которые оказались существенно лучше ожиданий экспертов, говорится в комментарии. С учетом озвученных ранее заявлений...    читать дальше
11 февраля 2026 года 16:27
Совкомбанк открыл торговую идею: покупать акции Озона
Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции МКПАО "Озон", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эмитент опубликует результаты по МСФО 26 февраля 2026 года. Эксперты, с одной стороны, смотрят на потенциальный рост рентабельности и дальнейший рост...    читать дальше
11 февраля 2026 года 16:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $261,5 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Биофармацевтическая компания отчиталась за 4К25 с превышением прогнозов как по выручке, так и по чистой...    читать дальше
11 февраля 2026 года 15:41
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Эталона
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Цена размещения в рамках SPO определена на...    читать дальше
11 февраля 2026 года 15:20
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arenadata
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arenadata с прогнозной стоимостью на уровне 167 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал предварительные неаудированные финансовые результаты за 2025 год, в которых говорится о...    читать дальше
