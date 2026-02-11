.
11 февраля 2026 года 17:40
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил сильный финансовый отчет за январь 2026 года благодаря опережающим темпам роста чистых процентных доходов, констатируют эксперты. Чистая прибыль банка в январе 2026 года выросла на 21,7%. Аналитики сервиса продолжают позитивно смотреть на акции Сбербанка, считая их привлекательными для долгосрочных инвесторов. Ожидаемый дивиденд - 37,3 рублей на акцию, потенциальная доходность - 12,3%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
.
