Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил сильный финансовый отчет за январь 2026 года благодаря опережающим темпам роста чистых процентных доходов, констатируют эксперты.

Чистая прибыль банка в январе 2026 года выросла на 21,7%.

Аналитики сервиса продолжают позитивно смотреть на акции Сбербанка, считая их привлекательными для долгосрочных инвесторов.

Ожидаемый дивиденд - 37,3 рублей на акцию, потенциальная доходность - 12,3%.

