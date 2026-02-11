Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВК

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МКПАО "ВК", говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

Если ограничения на работу Telegram не снимут, вероятно более широкое внедрение и использование национального мессенджера Max от эмитента, отмечает эксперт.

Сейчас на платформе зарегистрировано 89 млн пользователей, месячная аудитория составляет около 70 млн человек - третье место в стране по этому критерию.

"Ускоренное внедрение Max могло бы повысить выручку ВК в более долгосрочной перспективе, но прямо сейчас эффект, скорее всего, не был бы заметным, поскольку показатель монетизации пока низкий. Вместе с тем новости, полагаем, окажут краткосрочную поддержку акциям ВК. Сохраняем рейтинг "покупать" по бумаге", - пишет Белов.

