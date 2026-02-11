Акции Группы Аренадата привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Аренадата" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил неаудированные результаты выручки, которые оказались существенно лучше ожиданий экспертов, говорится в комментарии.

С учетом озвученных ранее заявлений о среднем росте цен на продукты компании на 10-20% в 2025 году, за год бизнес вырос более чем на 20% в реальном выражении, что говорит о востребованности продуктов компании на рынке, указывают аналитики сервиса.

Эксперты "Газпромбанк Инвестиций" ожидают, что "Аренадата" выплатит около 8,5 рублей дивиденда за 2025 год и считают акции привлекательными для долгосрочных инвесторов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.