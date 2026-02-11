Совкомбанк открыл торговую идею: покупать акции Озона

Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции МКПАО "Озон", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

Эмитент опубликует результаты по МСФО 26 февраля 2026 года.

Эксперты, с одной стороны, смотрят на потенциальный рост рентабельности и дальнейший рост дивидендных выплат эмитента негативно, так как это ограничит способности в дальнейшей экспансии и возможности "отвоевать" долю Wildberries . C другой стороны, указывают они, с точки зрения восприятия инвесторами такой подход может оказать более положительное влияние на котировки акций.

"Открываем тактическую идею "покупать" акции "Озона". Мы ждем роста котировок бумаг на фоне перевыполнения "гайденса" в отчетности и сильных прогнозов на 2026 год, несмотря на слабость гражданского сектора экономики, - пишут Трошин и Легостаев в обзоре. - Компания торгуется с мультипликатором EV/EBITDA, сопоставимым с аналогами, при этом предполагает существенно больший рост EBITDA и высокую FCF доходность в будущих периодах, которая может конвертироваться либо в более высокие дивидендные выплаты, либо в дополнительные инвестиции в развитие, что потенциально может привести к более высоким темпам роста выручки, FCF и более высокой справедливой цене".

