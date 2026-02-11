"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $261,5 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Биофармацевтическая компания отчиталась за 4К25 с превышением прогнозов как по выручке, так и по чистой прибыли на акцию, констатирует эксперт.

"AbbVie продемонстрировала уверенный рост выручки, опередивший динамику продаж многих других крупных фармкомпаний из числа уже отчитавшихся за указанный период, причем росту не помешало устаревание блокбастера Humira - замещение выручки более новыми наименованиями идет весьма успешно, - указывает Саидова. - На текущий момент акции эмитента торгуются с дисконтом в размере 17,1% относительно компаний-аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)".

К числу рисков, по мнению аналитика "Финама", можно отнести возможные неуспехи в исследованиях и разработках эмитента.

AbbVie Inc. - американская биофармацевтическая компания, разрабатывающая и выпускающая препараты по широкому спектру направлений медицины:

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.