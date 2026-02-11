"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arenadata с прогнозной стоимостью на уровне 167 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент опубликовал предварительные неаудированные финансовые результаты за 2025 год, в которых говорится о превышении собственного "гайденса" по выручке, озвученного в середине и конце прошлого года (20-30%).

Компания в настоящий момент проходит процедуру аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО и ориентируется, что по итогам проверки увеличение доходов будет соответствовать изначальному прогнозу 2025 года - рост не менее 40% год к году.

Выручка расширилась за счет активных продаж лицензий на СУБД, решений для управления данными и масштабирования сервисного направления.

База клиентов продолжает расти: за год она увеличилась примерно на треть и превысила 190 организаций.

"Ожидаем публикацию аудированной отчетности по международным стандартам в конце марта. Именно она позволит окончательно оценить устойчивость заявленной динамики. Наш таргет по акциям Arenadata - 167 рублей ("покупать")", - говорится в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.