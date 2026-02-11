"Финам" повысил до "покупать" рейтинг акций iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Мы повышаем рейтинг акций iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF до "Покупать" с "Держать" и сохраняем целевую цену на уровне $210,0. Апсайд равен 15,8%.

"Наша оценка данных бумаг построена на основе средневзвешенных консенсусных целевых цен акций, входящих в состав фонда, - отмечает эксперт. - За последние недели акции фонда ощутимо скорректировались вниз вместе с "широким" рынком и, мы считаем, сейчас выглядят привлекательно для среднесрочных покупок".

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс DJ US Select / Investment Services Index и инвестирующий в акции американских финансовых компаний, деятельность которых связана с инвестиционными услугами и работой на финансовых рынках.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.