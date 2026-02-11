Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций Аренадаты

Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций ПАО "Аренадата" с целевой ценой 160 руб. за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков.

Компания опубликовала операционные результаты за 2025 год: рост выручки составил более 40% г/г, в то время как гайденс, озвученный в августе и ноябре 2025 года, предполагал рост на 20-30% г/г.

"Выручка в 2025 году выросла не менее чем на 40% г/г (по нашим расчетам - до 8,4 млрд руб.), что предполагает существенно более позитивную динамику, чем прогнозировал менеджмент (рост на 20-30%), - пишут аналитики Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - По нашим расчетам, в 4К25 выручка увеличилась на 162% г/г, до 6,5 млрд руб.".

Стратегия по масштабированию бизнеса "Аренадаты", на взгляд экспертов, продолжает базироваться на трех основополагающих векторах: расширении продуктовой линейки, увеличении количества заказчиков и усилении интеграции с текущими клиентами, а также на органическом росте данных в компаниях и государственном секторе.

"Руководство Arenadata считает, что новое направление - конфиденциальные вычисления - станет одним из драйверов роста всего бизнеса за счет комплексного решения аналитических задач и безопасного информационного взаимодействия участников российского рынка, - отмечают Курбатова и Воробьева. - В 2026 году одним из главных направлений развития станут усиление партнерской сети, увеличение числа совместимых партнерских решений и объединение усилий рыночных игроков для решения стратегических задач IT-отрасли".

