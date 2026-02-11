"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой

1824 рубля за штуку, говорится в комментарии аналитиков.

Один из крупнейших производителей природного газа опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год:

- Выручка снизилась на 6,5% год к году и составила 1,4 трлн рублей.

- Чистая прибыль снизилась на 63%, до 183 млрд рублей.

- Нормализованная EBITDA снизилась на 15% и составила 859,3 млрд рублей.

- Чистый долг ушел в отрицательные значения - -39,3 млрд рублей против 141,6 млрд рублей годом раннее. Долгосрочные обязательства снизились на 19%, до 323,6 млрд рублей.

- Добыча углеводородов выросла с 667 до 673 млн бнэ.

"Отчет "НОВАТЭКа" за 2025 год можно считать сильным по качеству, несмотря на формальное снижение прибыли, - пишут эксперты. - Давление на выручку и чистый финансовый результат во многом связано с внешними факторами и неденежными статьями, тогда как операционная устойчивость бизнеса сохраняется".

По мнению аналитиков, главный акцент - на денежном потоке. Компания существенно нарастила операционный кэш-флоу при одновременном снижении капитальных затрат. В результате свободный денежный поток заметно вырос по сравнению с прошлым годом, а чистый долг перешел в отрицательную зону, подчеркивается в комментарии.

"Это принципиально важный сигнал для капиталоемкого бизнеса: баланс стал чище, финансовая позиция - крепче, - указывают аналитики. - С учетом корректировок на неденежные эффекты дивиденд за второе полугодие можно оценивать в диапазоне 39-40 рублей на акцию, что дает доходность около 3,4%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.