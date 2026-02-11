Совкомбанк рекомендует покупать акции Сбербанка за фоне сильных финрезультатов по РПБУ за январь 2026 года, говорится в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко.

В январе Сбербанк заработал 161,7 млрд. руб. чистой прибыли по РПБУ (+21,7 г/г), отмечают эксперты.

"При этом чистые комиссионные доходы, несмотря нововведения в части НДС, выросли на 3,6% г/г, - указывают они. - Основным драйвером прибыли стали чистые процентные доходы, которые выросли на 25,9% г/г. Сильная динамика чистых процентных доходов может быть общим трендом для сектора. В условиях ограниченного роста кредитного портфеля банки снижают ставки по депозитам. Это позитивно и для других представителей сектора".

Основной неопределенностью, на взгляд Бердникова и Боярко, остается кредитный риск, однако с учетом динамики чистых процентных доходов аналитики считают высоковероятным соблюдение или перевыполнение Сбербанком своих консервативных прогнозов на 2026 год.

"По итогам 2025 года мы ожидаем выплату дивидендов в размере 37,86 руб. на акцию или 12,5% дивидендной доходности. Считаем, что к дивидендной отсечке акции вырастут на фоне сильных финансовых результатов и подтверждения ожиданий по росту прибыли и дивидендов за 2026 год", - прогнозируют стратеги Совкомбанка.

