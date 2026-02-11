.
11 февраля 2026 года 12:53
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Сбербанка
"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной ценой 410 руб. за бумагу и потенциалом роста на 35%, сообщается в обзоре инвесткомпании. Сбербанк опубликовал сокращенные результаты за январь 2026 год по РПБУ. Чистая прибыль в январе составила 162 млрд руб., увеличившись на 22% относительно января 2025 года (г/г). Рентабельность капитала за месяц - 23,2%. Чистый процентный доход в январе вырос на 26% г/г до 291,5 млрд руб. При этом рост совокупного кредитного портфеля за год составил менее 10%. "Позитивно оцениваем довольно сильные финансовые результаты, - пишут эксперты Артем Перминов и Андрей Шаров. - Благодаря сохранению высокой чистой процентной маржи банку удалось заметно нарастить чистую прибыль в годовом выражении, несмотря на относительно медленный рост чистых комиссионных доходов и повышенную стоимость риска. Умеренный рост операционных расходов относительно выручки также позитивно сказался на динамике чистой прибыли". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
