"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Сбербанка

"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной ценой 410 руб. за бумагу и потенциалом роста на 35%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Сбербанк опубликовал сокращенные результаты за январь 2026 год по РПБУ. Чистая прибыль в январе составила 162 млрд руб., увеличившись на 22% относительно января 2025 года (г/г). Рентабельность капитала за месяц - 23,2%.

Чистый процентный доход в январе вырос на 26% г/г до 291,5 млрд руб. При этом рост совокупного кредитного портфеля за год составил менее 10%.

"Позитивно оцениваем довольно сильные финансовые результаты, - пишут эксперты Артем Перминов и Андрей Шаров. - Благодаря сохранению высокой чистой процентной маржи банку удалось заметно нарастить чистую прибыль в годовом выражении, несмотря на относительно медленный рост чистых комиссионных доходов и повышенную стоимость риска. Умеренный рост операционных расходов относительно выручки также позитивно сказался на динамике чистой прибыли".

