.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок ОФЗ входит в фазу пессимизма в преддверии заседания ЦБ РФ - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 февраля 2026 года 10:34
Рынок ОФЗ входит в фазу пессимизма в преддверии заседания ЦБ РФ - ПСБ
Рынок ОФЗ входит в фазу пессимизма в преддверии заседания ЦБ РФ по ставке, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича. В преддверии заседания ЦБ снижение индекса RGBI возобновилось - диапазон 116-117 пунктов был пройден вниз: инфляция так и не продемонстрировала возврат к 6% в годовом выражении, что полностью нивелировало ожидания снижения ставки в эту пятницу на опорном заседании, отмечает эксперт. Также на рынке растут опасения пересмотра вверх прогноза по средней ключевой ставке, в результате чего пауза в смягчении ДКП ЦБ может затянуться. Ожидаемые в среду данные по недельной инфляции уже вряд ли смогут повлиять на решение регулятора, полагает Грицкевич. "Доходность 10-летних ОФЗ уже достигла отметки 15,25% годовых, в результате чего дисконт к ключевой ставке сузился до 75 б.п., - указывает аналитик банка. - Даже при консервативном прогнозе ключевая ставка может быть снижена до 15% до конца 1 полугодия, в результате чего покупки на текущем уровне относительно быстро войдут в зону положительной маржи (carry) относительно стоимости фондирования (ключевая ставка)". Затягивание сроков возобновления цикла снижения ставки, безусловно, еще может продавить котировки госбумаг вниз, однако потенциал для данного движения, на взгляд эксперта ПСБ, ограничен. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
.
11 февраля 2026 года 16:51
Акции ПАО "Аренадата" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил неаудированные результаты выручки, которые оказались существенно лучше ожиданий экспертов, говорится в комментарии. С учетом озвученных ранее заявлений... читать дальше
.11 февраля 2026 года 16:27
Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции МКПАО "Озон", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эмитент опубликует результаты по МСФО 26 февраля 2026 года. Эксперты, с одной стороны, смотрят на потенциальный рост рентабельности и дальнейший рост... читать дальше
.11 февраля 2026 года 16:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $261,5 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Биофармацевтическая компания отчиталась за 4К25 с превышением прогнозов как по выручке, так и по чистой... читать дальше
.11 февраля 2026 года 15:41
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Цена размещения в рамках SPO определена на... читать дальше
.11 февраля 2026 года 15:20
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arenadata с прогнозной стоимостью на уровне 167 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал предварительные неаудированные финансовые результаты за 2025 год, в которых говорится о... читать дальше
.11 февраля 2026 года 15:01
Мы повышаем рейтинг акций iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF до "Покупать" с "Держать" и сохраняем целевую цену на уровне $210,0. Апсайд равен 15,8%. "Наша оценка данных бумаг построена на основе средневзвешенных консенсусных целевых цен акций, входящих в состав фонда, -... читать дальше
.11 февраля 2026 года 14:41
Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций ПАО "Аренадата" с целевой ценой 160 руб. за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. Компания опубликовала операционные результаты за 2025 год: рост выручки составил более 40% г/г, в то время как гайденс, озвученный в августе и ноябре 2025 года,... читать дальше
.11 февраля 2026 года 14:17
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой 1824 рубля за штуку, говорится в комментарии аналитиков. Один из крупнейших производителей природного газа опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - Выручка снизилась на 6,5% год к году и... читать дальше
.11 февраля 2026 года 13:45
"Солид Брокер" сохраняет рейтинг "по рынку" для акций МТС-банка с прогнозной ценой 1738 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев (потенциал роста 32% с учетом дивидендов), говорится в комментарии эксперта Дмитрия Донецкого. "Дивиденды за 2025 год ожидаем на уровне 89,3 рублей на акцию, что... читать дальше
.11 февраля 2026 года 13:16
Совкомбанк рекомендует покупать акции Сбербанка за фоне сильных финрезультатов по РПБУ за январь 2026 года, говорится в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. В январе Сбербанк заработал 161,7 млрд. руб. чистой прибыли по РПБУ (+21,7 г/г), отмечают эксперты. "При этом... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.