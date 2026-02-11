Рынок ОФЗ входит в фазу пессимизма в преддверии заседания ЦБ РФ - ПСБ

Рынок ОФЗ входит в фазу пессимизма в преддверии заседания ЦБ РФ по ставке, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича.

В преддверии заседания ЦБ снижение индекса RGBI возобновилось - диапазон 116-117 пунктов был пройден вниз: инфляция так и не продемонстрировала возврат к 6% в годовом выражении, что полностью нивелировало ожидания снижения ставки в эту пятницу на опорном заседании, отмечает эксперт.

Также на рынке растут опасения пересмотра вверх прогноза по средней ключевой ставке, в результате чего пауза в смягчении ДКП ЦБ может затянуться. Ожидаемые в среду данные по недельной инфляции уже вряд ли смогут повлиять на решение регулятора, полагает Грицкевич.

"Доходность 10-летних ОФЗ уже достигла отметки 15,25% годовых, в результате чего дисконт к ключевой ставке сузился до 75 б.п., - указывает аналитик банка. - Даже при консервативном прогнозе ключевая ставка может быть снижена до 15% до конца 1 полугодия, в результате чего покупки на текущем уровне относительно быстро войдут в зону положительной маржи (carry) относительно стоимости фондирования (ключевая ставка)".

Затягивание сроков возобновления цикла снижения ставки, безусловно, еще может продавить котировки госбумаг вниз, однако потенциал для данного движения, на взгляд эксперта ПСБ, ограничен.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.