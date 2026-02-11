Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 2700-2750п в среду - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, продолжит консолидацию в границах диапазона 2700-2750 пунктов на торгах в среду, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Инвесторы будут следить за публикацией финансовой отчетности ГМК "Норильский никель" за 2025 год по МСФО и операционных результатов "Аэрофлота" за январь 2026 года.

Вечером Росстат опубликует недельные данные по инфляции, которые могут определить динамику рынка на ближайшие дни, отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.