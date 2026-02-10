"Финам" подтверждает рейтинг акций Uber на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Uber Technologies с прогнозной стоимостью $111,05 за штуку на фоне отчетности эмитента за 4К25 и весть минувший год, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Потенциал роста составляет 48,5% с текущих ценовых уровней.

"Котировки акций снизились с пиков сентября почти на 27% на фоне опасений инвесторов относительно окупаемости инвестиций в автономные технологии в среднесрочной перспективе, давление оказала и недавняя коррекция всего рынка американских акций. Тем не менее операционные и финансовые показатели компании продолжают расти, что делает акции привлекательными для покупки по текущим ценам", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Uber Technologies - ведущий американский оператор автомобильных перевозок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.