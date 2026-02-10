Ставка ЦБ РФ, скорее всего, останется без изменений в феврале - инвестбанк "Синара"

Ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется без изменений (на уровне 16% годовых) по итогам опорного заседания 13 февраля 2026 года, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Не видим оснований для смягчения риторики и ожидаем негативной реакции рынка ОФЗ на предполагаемые нами решение по ставке и комментарий главы регулятора на пресс-конференции. Видим существенные риски пересмотра прогноза Банка России по инфляции на 2026 год в сторону повышения, что увеличило бы неопределенность в плане перспектив смягчения денежно-кредитной политики в текущем году", - говорится в комментарии эксперта.

