Инвестбанк "Синара" начал анализ "ДОМ.РФ" с рекомендацией "покупать" для его акций

Инвестиционный банк "Синара" начал аналитическое освещение ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций "ДОМ.РФ", рассчитанная экспертами, составляет 2720 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "покупать".

"В прошлом году прибыль "ДОМ.РФ" увеличилась, предположительно, на 34% до 88 млрд рублей при рентабельности капитала в 21%. Мы полагаем, в 2025-2030 гг. компания способна наращивать прибыль средним темпом 11%, удерживая ROE выше 20%", - пишут аналитики. По их оценкам эмитент и в дальнейшем сможет распределять 50% прибыли на дивиденды.

"ДОМ.РФ" в ноябре 2025 года провел IPO, базовый объем привлечения составил 25 млрд рублей. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона - 1750 рублей/акция, рыночная капитализация компании с учетом средств, привлекаемых в рамках IPO, на момент начала торгов составила около 315 млрд рублей.

Текущая стоимость акций составляет порядка 2045 рублей за штуку.

