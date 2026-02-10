"Финам" повысил прогнозную цену акций Alphabet до $352,41

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Alphabet Inc. с $251,64 до $352,41 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 9,74% от текущего уровня), сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

"Эмитент опубликовал позитивный квартальный отчет с опережающим прогнозы ростом выручки и прибыльности, а также сильной динамикой облачного бизнеса. Но объявленный резкий рост капитальных расходов на 2026 год (до $175-185 млрд) в сочетании с высокой волатильностью американского рынка вызвали откат котировок с недавних исторических максимумов. При этом бумаги все еще имеют недостаточный для покупки "апсайд", по нашему мнению, - пишет эксперт. - Для определения целевой цены мы использовали оценку по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/S NTM относительно аналогов и анализ исторических мультипликаторов самой компании относительно прогнозных значений на 2026 год по прибыли, выручке и EBITDA за последние полгода, поскольку структура компании быстро меняется с внедрением ИИ".

Alphabet Inc. - американская технологическая компания, управляет поисковым сервисом Google, видеосервисом YouTube и облачной платформой Google Cloud.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.