.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" повысил прогнозную цену акций Alphabet до $352,41
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 февраля 2026 года 17:51
"Финам" повысил прогнозную цену акций Alphabet до $352,41
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Alphabet Inc. с $251,64 до $352,41 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 9,74% от текущего уровня), сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Эмитент опубликовал позитивный квартальный отчет с опережающим прогнозы ростом выручки и прибыльности, а также сильной динамикой облачного бизнеса. Но объявленный резкий рост капитальных расходов на 2026 год (до $175-185 млрд) в сочетании с высокой волатильностью американского рынка вызвали откат котировок с недавних исторических максимумов. При этом бумаги все еще имеют недостаточный для покупки "апсайд", по нашему мнению, - пишет эксперт. - Для определения целевой цены мы использовали оценку по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/S NTM относительно аналогов и анализ исторических мультипликаторов самой компании относительно прогнозных значений на 2026 год по прибыли, выручке и EBITDA за последние полгода, поскольку структура компании быстро меняется с внедрением ИИ". Alphabet Inc. - американская технологическая компания, управляет поисковым сервисом Google, видеосервисом YouTube и облачной платформой Google Cloud. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-ALPHABET-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
10 февраля 2026 года 19:13
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Европлана" с целевой ценой 750 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. Лизинговая компания опубликовала операционные результаты за 2025 год: - Компания закупила и передала в лизинг около 30 тыс. единиц автотранспорта и... читать дальше
.10 февраля 2026 года 18:46
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Uber Technologies с прогнозной стоимостью $111,05 за штуку на фоне отчетности эмитента за 4К25 и весть минувший год, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Потенциал роста составляет 48,5% с текущих ценовых уровней. "Котировки акций... читать дальше
.10 февраля 2026 года 18:26
Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 15,5% на заседании в пятницу, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. По его мнению, у регулятора пока недостаточно численных аргументов для корректировки траектории ставки на февральском заседании, но есть опасения и опыт. Данные по экономике не... читать дальше
.10 февраля 2026 года 18:10
Ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется без изменений (на уровне 16% годовых) по итогам опорного заседания 13 февраля 2026 года, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Не видим оснований для смягчения риторики и ожидаем негативной реакции рынка ОФЗ... читать дальше
.10 февраля 2026 года 17:24
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Microsoft Corp. с "нейтральной" до "позитивной" с прогнозной стоимостью $463 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова. Компания остается "золотым... читать дальше
.10 февраля 2026 года 17:07
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Kao Corporation с прогнозной стоимостью на уровне 7330 иен (JPY) за штуку, что предполагает потенциал роста 12,1%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. "Эмитент отчитался в начале февраля за 4К и полный 2025 год. Бумаги практически не... читать дальше
.10 февраля 2026 года 16:47
Акции Сбербанка остаются одними из фаворитов финансового сектора на российском фондовом рынке, считают эксперты аналитической компании "Эйлер". Эмитент опубликовал положительные, на взгляд экспертов, результаты за январь 2026 года по РСБУ. Чистая прибыль составила 162 млрд руб. (+22%,... читать дальше
.10 февраля 2026 года 16:25
Банк ПСБ сохраняет "позитивную" оценку акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 2390 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Эмитент опубликовал операционные результаты за 2025 год. Итоги, как и ожидалось, позитивные,... читать дальше
.10 февраля 2026 года 16:05
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 384 рубля для обоих типов бумаг, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Представленные результаты эмитента за январь 2026 года... читать дальше
.10 февраля 2026 года 15:42
"Финам" понизил рейтинг акций The Energy Select Sector SPDR Fund с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость (с учетом осеннего сплита) на уровне $45,4 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Мы провели оценку потенциала роста на основе средневзвешенных... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.