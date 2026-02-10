"БКС МИ" повысил оценку акций Microsoft до "позитивной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Microsoft Corp. с "нейтральной" до "позитивной" с прогнозной стоимостью $463 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова.

Компания остается "золотым стандартом" в отрасли как с точки зрения финансовых результатов, так и в отношении инноваций в продуктовой линейке, отмечает эксперт.

Бизнес растет двухзначными темпами: выручка - выше $305 млрд, рентабельность денежного потока - более 25%.

"В 2026 году прогнозируем рост выручки на 16%", - говорится в обзоре Потапова.

Главный фокус находится на облачном сегменте и капитальных расходах.

Оценка бизнеса снизилась: мультипликатор P/E 22x находится на 5-летних минимумах.

Указывает аналитик инвесткомпании и возможные риски:

- Разработка и развитие ИИ. Microsoft активно внедряет продукты с ИИ, и неудачный запуск может привести к потере рыночной доли.

- Валютные риски. 50% выручки приходится на международный рынок.

- Крупные инвестиции в развитие облачной инфраструктуры.

- 45% законтрактованной выручки приходится на OpenAI.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.