"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Kao Corporation с прогнозной стоимостью на уровне 7330 иен (JPY) за штуку, что предполагает потенциал роста 12,1%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова.

"Эмитент отчитался в начале февраля за 4К и полный 2025 год. Бумаги практически не отреагировали на публикацию, что соответствует нейтральному содержанию отчета. С момента выпуска идеи под покупку 8 декабря 2025 года акции компании подросли на 5%, однако цена все еще не приблизилась к своей справедливой стоимости, - пишет эксперт инвесткомпании. - Для расчета целевой цены акций мы использовали оценку по форвардным (NTM) мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/DPS относительно мировых аналогов".

Kao Corporation - ведущий японский производитель товаров для личной гигиены, ухода за домом, косметики и профессиональной химии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.