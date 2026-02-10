Акции Сбербанка остаются одними из фаворитов финсектора - "Эйлер"

Акции Сбербанка остаются одними из фаворитов финансового сектора на российском фондовом рынке, считают эксперты аналитической компании "Эйлер".

Эмитент опубликовал положительные, на взгляд экспертов, результаты за январь 2026 года по РСБУ.

Чистая прибыль составила 162 млрд руб. (+22%, рентабельность капитала - 23%) на фоне продолжения роста трехмесячной скользящей средней ЧПМ и высокой операционной эффективности.

"Мы подтверждаем позитивный взгляд на акции банка, которые торгуются с привлекательными мультипликаторами на 2026 год (0,74х P/BV и 3,6х P/E). Следующие катализаторы для котировок бумаг - публикация результатов по МСФО (26 февраля) и объявление дивиденда за 2025 год (наш прогноз - 38 руб./акцию, дивидендная доходность - 13%)", - пишут аналитики аналитической компании в обзоре.

"Мы продолжаем считать акции Сбербанка одними из фаворитов в финансовом секторе", - говорится в материале "Эйлера".

