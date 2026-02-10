ПСБ сохраняет "позитивную" оценку акций Ленты

Банк ПСБ сохраняет "позитивную" оценку акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 2390 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой.

Эмитент опубликовал операционные результаты за 2025 год.

Итоги, как и ожидалось, позитивные, констатирует эксперт: двузначный рост выручки и LFL, наращивание онлайн-сегмента и расширение собственной сети.

Если сравнивать с операционными данными ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", то результаты "Ленты" почти не уступают по темпам роста, а в IV квартале даже стали опережающими с учетом активного масштабирования, отмечает Кузнецова.

Прошлый год для "Ленты" оказался успешным и задающим хороший старт новому стратегическому циклу до 2028 года, обращает внимание она.

"Стратегический курс на мультиформатность, федеральный охват и синергию "офлайна" с "онлайном" выглядит логичным в текущих рыночных условиях. Однако усиливающаяся конкуренция и охлаждение потребительского спроса потребуют от компании повышенного внимания к издержкам и марже. Сохраняем позитивный взгляд на акции "Ленты", наш таргет на горизонте года - 2390 руб." - пишет аналитик ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.