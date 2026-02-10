"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 384 рубля для обоих типов бумаг, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Представленные результаты эмитента за январь 2026 года по РСБУ выглядят очень уверенно, несмотря на сложную операционную среду, констатирует эксперт. В частности, отмечает он, ROE ощутимо превысил целевой показатель менеджмента.

Основным драйвером роста прибыли остается чистый процентный доход на фоне увеличения объема работающих активов, при этом возобновилась положительная динамика чистого комиссионного дохода.

Операционные расходы продолжают довольно быстро увеличиваться, но операционная эффективность остается высокой.

Стоимость риска повысилась весьма незначительно по сравнению с прошлогодним показателем, качество активов в целом стабильно.

Капитальная позиция остается прочной.

Внимание инвесторов теперь будет направлено на отчетность банка за 2025 год по МСФО, которая выйдет 26 февраля, и рекомендацию по дивидендам за прошлый год, указывает Додонов.

"Январская отчетность оказывает определенную поддержку акциям Сбербанка. Мы подтверждаем целевую цену в 384 рубля за штуку для обоих типов акций эмитента, а также рейтинги "покупать" для них", - пишет аналитик "Финама" в обзоре.

