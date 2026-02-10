"Финам" повысил до "покупать" рейтинг акций China Merchants Bank класса А

"Финам" повысил рейтинг акций China Merchants Bank класса А с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью CNY 45,23 за штуку, что предполагает потенциал роста около 15% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"China Merchants Bank недавно представил предварительные финансовые результаты за 2025 года, которые оказались немного лучше наших и рыночных ожиданий, однако были довольно скромными по динамике выручки и прибыли, - пишет эксперт. - Между тем мы рассчитываем на ощутимое улучшение финпоказателей банка в этом и в последующие годы на фоне ожиданий сохранения высоких темпов роста экономики Поднебесной, что будет поддерживать значительный спрос на финансовые услуги в стране. За последние недели акции China Merchants Bank заметно скорректировались вниз вместе с "широким" рынком, и мы считаем их текущие ценовые уровни уже довольно привлекательными для открытия среднесрочных длинных позиций".

China Merchants Bank является крупным коммерческим банком КНР со штаб-квартирой в Шеньчжене, седьмым по величине активов кредитором страны.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.