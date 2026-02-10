"Финам" понизил рейтинг акций Amgen до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Amgen с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $406 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 5,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Все ключевые показатели финансовой отчетности Amgen за 4К25 уверенно превысили прогнозы, однако после роста на 19% за последний месяц акции компании уже не выглядят недооцененными с фундаментальной точки зрения - торгуются с дисконтом в размере 5,6% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA NTM", - отмечает аналитик Зарина Саидова.

Amgen - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на инновационных препаратах для терапии тяжелых хронических заболеваний.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.