"Цифра брокер" рекомендует "покупать" акции Positive Technologies с прогнозной стоимостью на уровне 1906 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

Предварительные итоги 2025 года у эмитента выглядят неплохо и подтверждают разворот, которого рынок ждал, отмечают эксперты.

Компания показала сильную динамику отгрузок на фоне сохранения жесткой дисциплины по затратам, не размывая инвестиции в разработку ключевых продуктов.

Возвращение управленческой чистой прибыли в положительную зону - важный сигнал, что бизнес снова вышел в устойчивый операционный режим, обращают внимание в инвесткомпании.

"При сохранении текущего подхода к расходам и фокусе на эффективности компания формирует более сбалансированную модель роста, что повышает предсказуемость финансовых результатов и инвестиционную привлекательность компании в среднесрочной перспективе. Наш таргет по акциям Positive Technologies - 1906 рублей ("покупать")", - пишут аналитики в материале.

