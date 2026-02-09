.
09 февраля 2026 года 19:01
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Ленты
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Лента" по результатам анализа операционных показателей компании за 2025год, сообщается в материале аналитика Сергея Зорина. "Мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании в долгосрочной перспективе, полагая, что при достижении прогнозных показателей сохраняется потенциал роста, - пишет эксперт. - Приобретение бизнеса OBI и последующая интеграция требуют внимательного мониторинга, поскольку актив не является профильным для Группы. На текущем этапе сделка скорее повышает уровень неопределенности, и оценка эффекта M&A будет возможна по мере появления результатов". По мнению Зорина, низкий уровень чистого долга "Ленты" создает пространство для продолжения активной экспансии и реализации M&A-сделок, что в текущей рыночной конъюнктуре может рассматриваться как конкурентное преимущество на фоне возможности приобретения активов на привлекательных условиях Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
.
