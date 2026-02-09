"Финам" подтверждает рейтинг акций Amazon на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Amazon.com Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $266 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 26,5% с текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"После объявления результатов за 4К 2025 акции Amazon потеряли 5,6% от цены, откатившись к уровню $210,3 на акцию, - отмечает эксперт Магомед Магомедов. - Негативная реакция рынка связана с анонсированным ростом капитальных вложений до $200 млрд в 2026 году. Такая реакция инвесторов оказалась для нас неожиданной, с учетом того что Amazon принадлежит к лагерю компаний, успешно монетизирующих инвестиции в искусственный интеллект, отражающийся в росте AWS-направления. Бэклог AWS (сумма будущих доходов, которые Amazon получит по уже заключенным долгосрочным контрактам) по итогам 2025 года достиг $244 млрд (средний срок исполнения контрактов - 4,1 года), что подтверждает высокий уровень будущей загрузки облачной инфраструктуры".

Amazon - одна из крупнейших по капитализации компаний мира, специализирующаяся на электронной торговле и облачных вычислениях.

