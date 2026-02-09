"Финам" понизил рейтинг акций Merck до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Merck & Co. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $121,6 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1,5%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции Merck за последние полгода подорожали на 48% и в полной мере оправдали наши инвестиционные ожидания - симпатии инвесторов вернулись к Big Pharma, которой удалось договориться с Трампом о ценах и об избавлении от тарифов, - отмечает эксперт. - Ранее Merck объявила и о планах многомиллиардных вложений в производственные мощности на территории США в обозримые годы, а в декабре заключила соглашение с администрацией Трампа. Лояльность к требованиям новой администрации снижает риски, связанные с вложениями в акции эмитента. Вместе с тем в результате ралли в динамику акций Merck оказались заложены все основные драйверы роста на год вперед".

Merck & Co. - базирующаяся в США транснациональная компания сектора здравоохранения, одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.