"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Лента" с целевой ценой 2672 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

Российский продуктовый ритейлер опубликовал операционные результаты за IV квартал и весь 2025 год:

- Выручка в IV квартале выросла на 22,2% год к году и составила 322,3 млрд рублей. За 2025 год выручка выросла на 24,2%, до 1,1 трлн рублей.

- Розничные продажи в IV квартале выросли на 22,4%, до 319,8 млрд рублей. За весь год розничные продажи составили 1,1 трлн рублей (+24,2%).

- Сопоставимые продажи (LFL) в IV квартале выросли на 8%, а за весь год - на 10,4%.

"Операционные результаты "Ленты" хоть и были заложены в действующие котировки бумаг, все равно подтверждают сильный финиш года и удачную реализацию стратегии роста, - отмечают эксперты. - Компания заметно ускорилась в четвертом квартале за счет опережающей динамики сопоставимых продаж - ключевого показателя качества бизнеса в ритейле. Рост обеспечен прежде всего трафиком, а не ценовым фактором, что говорит о сохранении привлекательности формата для покупателей даже в условиях высокой конкуренции".

Аналитики подчеркивают, что при более сдержанных темпах расширения сети фокус сместился на эффективность уже работающих магазинов и развитию сегмента бюджетных магазинов. Это снижает нагрузку на операционные расходы и создает базу для улучшения маржинальности. Онлайн-направление продолжает развиваться, оставаясь дополнительным источником роста, но без перегрева и агрессивного субсидирования.

