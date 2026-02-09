Акции Группы Позитив сохранят привлекательный потенциал роста на горизонте нескольких лет - "Эйлер"

Акции ПАО "Группа Позитив" сохранят привлекательный потенциал роста на горизонте нескольких лет, считает эксперт аналитической компании "Эйлер" Софья Астрелина.

"Операционные результаты Группы за 2025 год соответствуют планам менеджмента и подтверждают способность компании демонстрировать одни из самых высоких темпов роста среди российских производителей ПО, - отмечает аналитик в комментарии. - По итогам 2025 года отгрузки увеличились на 45% г/г, а в сезонно сильном 4К25 - на 54% г/г. С учетом сильной динамики отгрузок мы также ожидаем достижения целей компании по прибыльности и получению положительной NIC, что должно позволить вернуться к выплате дивидендов".

Эксперт полагает, что акции компании сохраняют привлекательный потенциал роста на горизонте нескольких лет за счет развития новых продуктов и увеличения спроса на информационную безопасность в условиях растущего числа кибератак, их охвата и экономических последствий. Ближайшими катализаторами для акций, на взгляд Астрелиной, могут стать публикация полной финансовой отчетности за 2025 год и представление планов на 2026 год в апреле.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.