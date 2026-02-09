Участие в размещении облигаций ГТЛК интересно при ставке купона не ниже 9% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении облигаций АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 002P-12 интересно при ставке купона не ниже 9%, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.

ГТЛК 12 февраля планирует собрать заявки на размещение валютных облигаций серии 002P-12 на сумму не менее $100 млн со сроком обращения 3,5 года. Купонный период - месяц. Условия выпуска предусматривают амортизацию ближе к концу срока обращения, с учетом которой расчетная дюрация - около 3 лет. Номинал облигации - $100. Ориентир по купону - не выше 9,50% (YTM 9,92%). Дата размещения - 17 февраля.

"Условия предполагают премию к собственным выпускам ГТЛК в обращении в 40-50 б. п., в связи с чем новая бумага интересна при снижении заявленного по купону уровня не более чем до 9,00% (YTM 9,38%)", - указывают эксперты инвестбанка.

