.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Диасофт может выплатить рекордные дивиденды - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 февраля 2026 года 12:38
Диасофт может выплатить рекордные дивиденды - ПСБ
"Диасофт" может выплатить рекордные дивиденды, говорится в обзоре банка ПСБ. Совет директоров ПАО "Диасофт" рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2025 финансового года (смещен на один квартал по сравнению с календарным) в размере 102 рубля на одну акцию, говорится в сообщении компании. Всего на выплату этих дивидендов планируется направить 1,071 млрд рублей. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на выплату дивидендов, - 23 марта 2026 года. "Диасофт" может выплатить рекордные в истории дивиденды, доходность 5,6%, последний день для покупки бумаг - 20 марта, - пишет аналитик банка Екатерина Крылова. - Базой для выплаты будет нераспределенная прибыль прошлых лет. В то же время исходя из последних данных (за 1П 2025), результаты у компании не очень: выручка сократилась на 5% г/г, EBITDA просела в 2,4 раза г/г, чистая прибыль сократилась в 7,8 раза. Конечно, сказался сезонный фактор (основная часть доходов отражается во втором полугодии), но и сложная ситуация на рынке корпоративного ПО, когда заказчики сокращают бюджеты также негативно влияет на результаты". Эксперт напоминает, что в четверг на этой неделе компания представит отчет за 9 месяцев 2025 финансового года. Это даст ориентиры, удастся ли компании удержать заявленные ориентиры по годовым темпам роста в 20-25% и рентабельности EBITDA в 37-40%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ДИАСОФТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
09 февраля 2026 года 19:01
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Лента" по результатам анализа операционных показателей компании за 2025год, сообщается в материале аналитика Сергея Зорина. "Мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании в долгосрочной перспективе, полагая, что при достижении... читать дальше
.09 февраля 2026 года 18:41
"Финам" подтверждает рейтинг акций Amazon.com Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $266 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 26,5% с текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "После объявления результатов за 4К 2025 акции Amazon потеряли 5,6% от цены,... читать дальше
.09 февраля 2026 года 18:22
Вероятно умеренное, но устойчивое ослабление рубля в феврале, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. "Лишь за первую неделю февраля рубль нивелировал почти все восходящее движение начала года, - пишет эксперт в комментарии. - Правда, этот импульс в финальной стадии был вызван... читать дальше
.09 февраля 2026 года 18:00
Совкомбанк ожидает осторожного снижения ставки ЦБ до 12% к концу 2026 года, говорится в комментарии главного аналитика Михаила Васильева. "На заседании 13 февраля ЦБ будет рассматривать сохранение ключевой ставки 16% и ее снижение на 50 б.п., до 15,5%. Регулятор сохранит жесткую риторику и... читать дальше
.09 февраля 2026 года 17:29
"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку акций XPeng с целевой ценой $20,5 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 14% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков. "Сегмент электромобилей в Китае замедляется, а государственные стимулы снижаются. В таких условиях XPeng... читать дальше
.09 февраля 2026 года 17:00
"Финам" понизил рейтинг акций Merck & Co. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $121,6 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1,5%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции Merck за последние полгода... читать дальше
.09 февраля 2026 года 16:32
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Лента" с целевой ценой 2672 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. Российский продуктовый ритейлер опубликовал операционные результаты за IV квартал и весь 2025 год: - Выручка в IV квартале выросла на 22,2% год к... читать дальше
.09 февраля 2026 года 16:00
Акции ПАО "Группа Позитив" сохранят привлекательный потенциал роста на горизонте нескольких лет, считает эксперт аналитической компании "Эйлер" Софья Астрелина. "Операционные результаты Группы за 2025 год соответствуют планам менеджмента и подтверждают способность компании демонстрировать одни из... читать дальше
.09 февраля 2026 года 15:06
Газпром капитал заложил премию 50 б.п. в ориентир по купону размещаемого выпуска облигаций - инвестбанк "Синара"
"Газпром капитал" заложил премию 50 б.п. в ориентир по купону размещаемого во вторник выпуска облигаций серии БО-003Р-18, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "Газпром капитал" 10 февраля планирует сбор заявок на размещение 5-летнего валютного выпуска... читать дальше
.09 февраля 2026 года 14:18
Участие в размещении облигаций АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 002P-12 интересно при ставке купона не ниже 9%, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. ГТЛК 12 февраля планирует собрать заявки на размещение валютных... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.