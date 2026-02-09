Диасофт может выплатить рекордные дивиденды - ПСБ

"Диасофт" может выплатить рекордные дивиденды, говорится в обзоре банка ПСБ.

Совет директоров ПАО "Диасофт" рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2025 финансового года (смещен на один квартал по сравнению с календарным) в размере 102 рубля на одну акцию, говорится в сообщении компании. Всего на выплату этих дивидендов планируется направить 1,071 млрд рублей. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на выплату дивидендов, - 23 марта 2026 года.

"Диасофт" может выплатить рекордные в истории дивиденды, доходность 5,6%, последний день для покупки бумаг - 20 марта, - пишет аналитик банка Екатерина Крылова. - Базой для выплаты будет нераспределенная прибыль прошлых лет. В то же время исходя из последних данных (за 1П 2025), результаты у компании не очень: выручка сократилась на 5% г/г, EBITDA просела в 2,4 раза г/г, чистая прибыль сократилась в 7,8 раза. Конечно, сказался сезонный фактор (основная часть доходов отражается во втором полугодии), но и сложная ситуация на рынке корпоративного ПО, когда заказчики сокращают бюджеты также негативно влияет на результаты".

Эксперт напоминает, что в четверг на этой неделе компания представит отчет за 9 месяцев 2025 финансового года. Это даст ориентиры, удастся ли компании удержать заявленные ориентиры по годовым темпам роста в 20-25% и рентабельности EBITDA в 37-40%.

