ЦБ РФ, скорее всего, не рискнет снизить ставку на заседании 13 февраля - банк "Санкт-Петербург"

ЦБ РФ, скорее всего, не рискнет снизить ключевую ставку на заседании 13 февраля, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

"Ключевым событием недели будет заседание ЦБ РФ по ставке, - пишут аналитики в обзоре. - В целом резкое ускорение инфляции в начале года имеет временный характер, что не выступает против продолжения цикла смягчения ДКП. Тем не менее регулятор, вероятно, не рискнет снизить ставку в связи с опасениями вторичных эффектов от разового ускорения инфляции в январе".

