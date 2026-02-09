"Финам" подтверждает рейтинг акций American Express на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций American Express Co. на уровне "держать" с целевой ценой $364,0 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу снижения на 2,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"American Express недавно неплохо отчиталась за 4К25, при этом мы с осторожным оптимизмом оцениваем перспективы компании, - отмечает эксперт Игорь Додонов. - Несмотря на сохраняющиеся значительные риски для глобальной экономики, связанные, в частности, с агрессивной политикой администрации президента США Дональда Трампа, прогнозы предполагают сохранение позитивной экономической динамики во всех ведущих странах и регионах мира в ближайшие годы. И на таком фоне мы ожидаем дальнейшего увеличения трат потребителей и бизнеса по картам компании. В то же время акции American Express, по нашей оценке, сейчас торгуются вблизи справедливого уровня и обладают очень небольшим апсайдом, что обусловливает нейтральный взгляд на них".

American Express - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.