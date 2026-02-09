Курс пары рубль/юань вряд ли уйдет ниже 11 руб./юань в начале недели - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань вряд ли уйдет ниже 11 руб./юань в начале текущей недели, а цена нефти, скорее всего, задержится выше $67/барр. в ожидании дальнейших геополитических вводных, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль за неделю ослабился, хоть и в моменте российская валюта укреплялась на новостях о сохранении все еще высоких чистых продаж валюты ЦБ в феврале - 16,52 млрд руб./день, - напоминают эксперты. - Стоит отметить проблемы с юаневой ликвидностью, которые в пятницу отразились и на валютном рынке. В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,16 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях курсу пока может быть сложно уйти заметно ниже 11 руб./юань".

В начале прошедшей недели цены на черное золото упали из-за нереализовавшихся рисков эскалации в Иране. Впрочем, на взгляд экспертов банка, ситуация все еще далека от логической развязки, что и способствовало восстановлению котировок. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $67,3/барр. В целом цены пока могут задержаться выше $67/барр. в ожидании дальнейших геополитических вводных, полагают в банке.

