Инвесторам стоит обратить внимание на долларовые бонды Газпром капитала

Инвесторам стоит обратить внимание на долларовые облигации "Газпром капитала" серии БО-003Р-18, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава.

"Газпром капитал" 10 февраля собирает книгу заявок на биржевые облигации в долларах серии БО-003Р-18 со сроком обращения 5 лет (1830) дней. Индикативная ставка купона - не выше 7,75% годовых, доходность к погашению (YTM) - 8%, дюрация - 4,2 года.

"Ожидаем, что доходность нового выпуска в течение месяца после размещения снизится до уровня 7,5% и будет примерно на одном уровне с другими выпусками "Газпрома" со схожей дюрацией, - отмечает эксперт. - Принимая во внимание справедливую доходность в 7,5%, получаем потенциальный доход за год с учетом роста цены облигации на уровне 10%, привлекательно".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.