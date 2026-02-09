Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 76,5-78,5 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 76,5-78,5 руб./$1, по паре рубль/евро - 90-92 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Продолжение трехсторонних встреч в рамках мирных переговоров добавляет оптимизма мировым рынкам и российскому рублю в частности, - отмечает эксперт в комментарии. - При этом сохраняющая геополитическая неопределенность сказывается на общих настороженных настроениях на рынках. В фокусе - сообщения об увеличении российскими экспортерами продажи валюты в январе относительно декабря прошлого года до $5,1 млрд".

На взгляд Тимошенко, не в пользу доллара и свежие данные по экономической статистике США, где отмечен заметный рост объявленных сокращений рабочих мест. Подобное происходит, судя по прогнозам, на фоне оптимизации расходов американскими компаниями из-за ожидания замедления роста экономики. ЕЦБ, тем временем, оставил ставки неизменными в ожидании снижения инфляции, указывает аналитик банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.