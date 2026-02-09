Индекс Мосбиржи продолжит торги в нижней части диапазона 2700-2800п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит проторговывать нижнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов в понедельник, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Рынок акций продолжит испытывать острый дефицит идей для роста. Ждем, что индекс Мосбиржи в ожидании новостных триггеров останется в нижней части диапазона 2700-2800 пунктов, ставшего за последние пару месяцев уже привычным", - говорится в комментарии эксперта.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.