Краткосрочные идеи для роста на рынке ОФЗ по-прежнему отсутствуют - ПСБ

Краткосрочные идеи для роста на рынке рублевых госбумаг по-прежнему отсутствуют, фокус внимания в пятницу будет на обновленных прогнозах Банка России, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в конце прошлой недели приблизился к нижней границе сформированного с начала 2026 года диапазона 116-117 пунктов, констатирует эксперт.

Надежды на быстрое снижение инфляции после всплеска в первые недели января, как и ожидания по снижению ключевой ставки регулятора 13 февраля, полностью рассеялись, отмечает он.

Так, рынок процентных деривативов указывает на уверенные ожидания по сохраняю ключевой ставки в феврале. Внешние триггеры также отсутствуют - информации о прогрессе переговоров в СМИ по-прежнему нет.

"Отметим, что интервью зампреда Банка России Алексей Заботкин не смогло дать однозначных сигналов относительно решения ЦБ по ставке в феврале. На текущей "неделе тишины" в преддверии заседания не ждем, что новые данные макростатистики смогут кардинально повлиять на решение регулятора по ставке, - пишет Грицкевич в обзоре. - Таким образом, затяжной "боковик" на рынке у отметки 116 пунктов по RGBI, вероятно, сохранится вплоть до пятницы. При этом в центре внимания инвесторов будет не столько решение регулятора, сколько его прогнозы по среднему "ключу" на 2026 год - сохранение прежнего диапазона (13-15%) должно поддержать рынок госбумаг".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.