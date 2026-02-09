.
Главная / Аналитикам / Аналитика / Краткосрочные идеи для роста на рынке ОФЗ по-прежнему отсутствуют - ПСБ
09 февраля 2026 года 09:44
Краткосрочные идеи для роста на рынке ОФЗ по-прежнему отсутствуют - ПСБ
Краткосрочные идеи для роста на рынке рублевых госбумаг по-прежнему отсутствуют, фокус внимания в пятницу будет на обновленных прогнозах Банка России, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI в конце прошлой недели приблизился к нижней границе сформированного с начала 2026 года диапазона 116-117 пунктов, констатирует эксперт. Надежды на быстрое снижение инфляции после всплеска в первые недели января, как и ожидания по снижению ключевой ставки регулятора 13 февраля, полностью рассеялись, отмечает он. Так, рынок процентных деривативов указывает на уверенные ожидания по сохраняю ключевой ставки в феврале. Внешние триггеры также отсутствуют - информации о прогрессе переговоров в СМИ по-прежнему нет. "Отметим, что интервью зампреда Банка России Алексей Заботкин не смогло дать однозначных сигналов относительно решения ЦБ по ставке в феврале. На текущей "неделе тишины" в преддверии заседания не ждем, что новые данные макростатистики смогут кардинально повлиять на решение регулятора по ставке, - пишет Грицкевич в обзоре. - Таким образом, затяжной "боковик" на рынке у отметки 116 пунктов по RGBI, вероятно, сохранится вплоть до пятницы. При этом в центре внимания инвесторов будет не столько решение регулятора, сколько его прогнозы по среднему "ключу" на 2026 год - сохранение прежнего диапазона (13-15%) должно поддержать рынок госбумаг". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
09 февраля 2026 года 10:31
Инвесторам стоит обратить внимание на долларовые облигации "Газпром капитала" серии БО-003Р-18, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава. "Газпром капитал" 10 февраля собирает книгу заявок на биржевые облигации в долларах серии БО-003Р-18 со сроком обращения 5 лет... читать дальше
.09 февраля 2026 года 10:17
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 76,5-78,5 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 76,5-78,5 руб./$1, по паре рубль/евро - 90-92 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Продолжение трехсторонних встреч в рамках мирных... читать дальше
.09 февраля 2026 года 10:00
Индекс Мосбиржи продолжит проторговывать нижнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов в понедельник, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Рынок акций продолжит испытывать острый дефицит идей для роста. Ждем, что индекс Мосбиржи в ожидании... читать дальше
.09 февраля 2026 года 09:28
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций American Electric Power на фоне роста регуляторной неопределенности и ухудшения ожиданий по результатам за 4К25, сообщается в материале аналитиков. Ключевым фактором выступает тарифное разбирательство в штате Огайо, отмечают эксперты.... читать дальше
.09 февраля 2026 года 09:13
Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в широком боковом диапазоне 2700-2780 пунктов на текущей неделе, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Мы ожидаем сохранения волатильности на российском рынке. Инвесторы будут внимательно следить за развитием переговорного процесса между... читать дальше
.09 февраля 2026 года 09:10
Фондовые индексы США выросли в пятницу, Dow Jones впервые превысил 50000 пунктов. Фондовые индексы стран АТР уверенно растут в понедельник. Нефть дешевеет утром понедельника, Brent торгуется около $67,4 за баррель. читать дальше
.06 февраля 2026 года 19:04
Целевой диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 10,8-11,5 руб./юань, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "На валютном рынке на этой неделе преобладали консолидационные настроения, - отмечают эксперты. - Из ключевых новостей недели - корректировка объемов продаж валюты... читать дальше
.06 февраля 2026 года 18:46
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ConocoPhillips и целевую цену $95,5 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,9% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Финансовые результаты ConocoPhillips за 4К25 оказались немного хуже... читать дальше
.06 февраля 2026 года 18:18
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку акций Procter & Gamble Co. c прогнозной стоимостью $170 за бумагу и потенциалом роста 7,6% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. "Мы сохраняем "нейтральный" взгляд на акции Procter & Gamble (P&G), -... читать дальше
.06 февраля 2026 года 17:48
"Финам" повысил прогнозную цену акций ExxonMobil с $93,9 до $115,5 за штуку, сохранив рейтинг на уровне "продавать". Потенциал снижения составляет 20,9%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Акции ExxonMobil в последние месяцы показывали аномально сильную динамику, -... читать дальше
