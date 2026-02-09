.
.
09 февраля 2026 года 09:28
Финам" приостанавливает анализ American Electric Power
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций American Electric Power на фоне роста регуляторной неопределенности и ухудшения ожиданий по результатам за 4К25, сообщается в материале аналитиков. Ключевым фактором выступает тарифное разбирательство в штате Огайо, отмечают эксперты. Дочернее предприятие "AEP Ohio" подало заявку в PUCO на повышение тарифов. В ходе рассмотрения была подана петиция против заявки, что усилило общественное давление на регулятора и повысило риск затяжного рассмотрения и отсрочки нормализации доходности компании через тарифы. Кроме того, указывают в инвесткомпании, Федеральная комиссия по регулированию энергетики соглашения (FERC) утвердила соглашения о штрафах, по которым American Electric Power вместе с Springdale Energy заплатят $180 тыс. за нарушения стандартов надежности электросети. Параллельно консенсус-прогноз на 4К25 пересмотрен вниз, говорится в обзоре аналитиков. Ожидается снижение чистой прибыли на 4,8% (до $0,6 млрд) и EPS на 8% (до $1,14). "При этом в ноябре 2025 года акции обновили исторические максимумы и прибавили в цене 22% за последние двенадцать месяцев. На наш взгляд, этот рост не сопровождается сопоставимым улучшением прогнозов по прибыли в ближайшие годы. Котировки опережают фундаментальные ожидания, тогда как часть рисков, на наш взгляд, еще не полностью отражена в стоимости, пишут эксперты в материале "Финама", - В текущих условиях мы не видим драйверов, способных поддержать рост цены акций эмитента в ближайшей перспективе". American Electric Power - американский электроэнергетический холдинг, обслуживающий 5,6 млн потребителей в 11 штатах на юге и северо-востоке США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-AMERICAN/ELECTRIC/POWER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
.
