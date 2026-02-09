Индекс Мосбиржи пока останется в диапазоне 2700-2780п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в широком боковом диапазоне 2700-2780 пунктов на текущей неделе, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Мы ожидаем сохранения волатильности на российском рынке. Инвесторы будут внимательно следить за развитием переговорного процесса между Россией, США и Украиной, а также поступающими макроэкономическими данными. Если цены на нефть и золото удержатся на текущих уровнях, это может спровоцировать волну покупок в бумагах экспортеров, - пишут эксперты в комментарии. - На наш взгляд, индекс Мосбиржи продолжит торговаться в широком боковом диапазоне. Уровнем поддержки для него выступает отметка 2700 пунктов, в то время как сопротивление расположено в районе 2780 пунктов".

