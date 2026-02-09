.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи пока останется в диапазоне 2700-2780п - "Цифра брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 февраля 2026 года 09:13
Индекс Мосбиржи пока останется в диапазоне 2700-2780п - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в широком боковом диапазоне 2700-2780 пунктов на текущей неделе, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Мы ожидаем сохранения волатильности на российском рынке. Инвесторы будут внимательно следить за развитием переговорного процесса между Россией, США и Украиной, а также поступающими макроэкономическими данными. Если цены на нефть и золото удержатся на текущих уровнях, это может спровоцировать волну покупок в бумагах экспортеров, - пишут эксперты в комментарии. - На наш взгляд, индекс Мосбиржи продолжит торговаться в широком боковом диапазоне. Уровнем поддержки для него выступает отметка 2700 пунктов, в то время как сопротивление расположено в районе 2780 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
09 февраля 2026 года 10:31
Инвесторам стоит обратить внимание на долларовые облигации "Газпром капитала" серии БО-003Р-18, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава. "Газпром капитал" 10 февраля собирает книгу заявок на биржевые облигации в долларах серии БО-003Р-18 со сроком обращения 5 лет... читать дальше
.09 февраля 2026 года 10:17
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 76,5-78,5 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 76,5-78,5 руб./$1, по паре рубль/евро - 90-92 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Продолжение трехсторонних встреч в рамках мирных... читать дальше
.09 февраля 2026 года 10:00
Индекс Мосбиржи продолжит проторговывать нижнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов в понедельник, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Рынок акций продолжит испытывать острый дефицит идей для роста. Ждем, что индекс Мосбиржи в ожидании... читать дальше
.09 февраля 2026 года 09:44
Краткосрочные идеи для роста на рынке рублевых госбумаг по-прежнему отсутствуют, фокус внимания в пятницу будет на обновленных прогнозах Банка России, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI в конце прошлой недели... читать дальше
.09 февраля 2026 года 09:28
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций American Electric Power на фоне роста регуляторной неопределенности и ухудшения ожиданий по результатам за 4К25, сообщается в материале аналитиков. Ключевым фактором выступает тарифное разбирательство в штате Огайо, отмечают эксперты.... читать дальше
.09 февраля 2026 года 09:10
Фондовые индексы США выросли в пятницу, Dow Jones впервые превысил 50000 пунктов. Фондовые индексы стран АТР уверенно растут в понедельник. Нефть дешевеет утром понедельника, Brent торгуется около $67,4 за баррель. читать дальше
.06 февраля 2026 года 19:04
Целевой диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 10,8-11,5 руб./юань, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "На валютном рынке на этой неделе преобладали консолидационные настроения, - отмечают эксперты. - Из ключевых новостей недели - корректировка объемов продаж валюты... читать дальше
.06 февраля 2026 года 18:46
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ConocoPhillips и целевую цену $95,5 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,9% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Финансовые результаты ConocoPhillips за 4К25 оказались немного хуже... читать дальше
.06 февраля 2026 года 18:18
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку акций Procter & Gamble Co. c прогнозной стоимостью $170 за бумагу и потенциалом роста 7,6% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. "Мы сохраняем "нейтральный" взгляд на акции Procter & Gamble (P&G), -... читать дальше
.06 февраля 2026 года 17:48
"Финам" повысил прогнозную цену акций ExxonMobil с $93,9 до $115,5 за штуку, сохранив рейтинг на уровне "продавать". Потенциал снижения составляет 20,9%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Акции ExxonMobil в последние месяцы показывали аномально сильную динамику, -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.