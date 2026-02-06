Целевой диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю - 10,8-11,5 руб./юань - ПСБ

Целевой диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 10,8-11,5 руб./юань, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"На валютном рынке на этой неделе преобладали консолидационные настроения, - отмечают эксперты. - Из ключевых новостей недели - корректировка объемов продаж валюты Банком России. Регулятор сократит их до 16,5 млрд руб. с 17,4 млрд руб. в день. Это решение способно оказать определенную поддержку рублю - за счет большего числа рабочих дней регулятор предложит рынку в этом месяце больше валюты. Но это в целом не меняет принципиально расклад сил на рынке. Рассчитываем, что при отсутствии новых вводных ситуация на валютном рынке на следующей неделе существенно не изменится. Целевым диапазоном по юаню видим 10,8-11,5 руб., ждем преимущественно нахождения курса в его середине".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.