.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" подтверждает нейтральную оценку акций Procter & Gamble
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 февраля 2026 года 18:18
"БКС МИ" подтверждает нейтральную оценку акций Procter & Gamble
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку акций Procter & Gamble Co. c прогнозной стоимостью $170 за бумагу и потенциалом роста 7,6% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. "Мы сохраняем "нейтральный" взгляд на акции Procter & Gamble (P&G), - пишет эксперт. - Компания остается одним из наиболее устойчивых и конкурентоспособных игроков сектора FMCG. Сильный портфель брендов, масштаб дистрибуции и высокая операционная эффективность обеспечивают стабильные денежные потоки и предсказуемую дивидендную политику. На горизонте 12 месяцев мы ожидаем порядка 10% совокупной доходности (рост котировок и дивиденды). Это формирует нейтрально-позитивный инвестиционный кейс с точки зрения соотношения риска и ожидаемой доходности". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-PROCTER/GAMBLE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
06 февраля 2026 года 19:04
Целевой диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 10,8-11,5 руб./юань, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "На валютном рынке на этой неделе преобладали консолидационные настроения, - отмечают эксперты. - Из ключевых новостей недели - корректировка объемов продаж валюты... читать дальше
.06 февраля 2026 года 18:46
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ConocoPhillips и целевую цену $95,5 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,9% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Финансовые результаты ConocoPhillips за 4К25 оказались немного хуже... читать дальше
.06 февраля 2026 года 17:48
"Финам" повысил прогнозную цену акций ExxonMobil с $93,9 до $115,5 за штуку, сохранив рейтинг на уровне "продавать". Потенциал снижения составляет 20,9%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Акции ExxonMobil в последние месяцы показывали аномально сильную динамику, -... читать дальше
.06 февраля 2026 года 17:03
Акции ПАО "Промомед" по-прежнему привлекательны для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Группа "Промомед" раскрыла темпы роста выручки в январе 2026 года и отметила устойчивый рост продаж всех ключевых препаратов, выведенных в рынок с... читать дальше
.06 февраля 2026 года 16:31
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив акций ПАО "Промомед" и целевую цену на уровне 800 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 96% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Промомед" уверенно начал 2026 год, хотя высокий уровень продаж в январе... читать дальше
.06 февраля 2026 года 16:02
Вероятен дальнейший рост доходностей ОФЗ в ближайшей перспективе, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "АКБФ". "В ближайшей перспективе по широкому сегменту ОФЗ преобладают шансы роста доходностей, - пишут они в комментарии. - По выпуску 26226 на конец следующей недели целевой... читать дальше
.06 февраля 2026 года 15:33
"Финам" подтверждает рейтинг акций Sony на уровне "покупать" с целевой ценой JPY 5028 за бумагу и потенциалом роста 51,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Sony неплохо завершила минувший финквартал, продемонстрировав заметное улучшение... читать дальше
.06 февраля 2026 года 15:02
Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается - рынок перешел в режим ожидания, оценивая баланс между макроэкономическими рисками и перспективами дальнейшей политики Банка России, говорится в аналитическом материале "Т-Инвестиций". "Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается, и... читать дальше
.06 февраля 2026 года 14:27
Банк России, скорее всего, займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16% на февральском заседании, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Банк России займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16%, - пишет эксперт в комментарии. -... читать дальше
.06 февраля 2026 года 13:48
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время торгуются ближе к справедливым уровням, оценка - "нейтральная" с прогнозной стоимостью 1700 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Марины Кичкайло и Андрея Шарова. Эмитент опубликовал... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.