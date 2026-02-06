"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку акций Procter & Gamble Co. c прогнозной стоимостью $170 за бумагу и потенциалом роста 7,6% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова.

"Мы сохраняем "нейтральный" взгляд на акции Procter & Gamble (P&G), - пишет эксперт. - Компания остается одним из наиболее устойчивых и конкурентоспособных игроков сектора FMCG. Сильный портфель брендов, масштаб дистрибуции и высокая операционная эффективность обеспечивают стабильные денежные потоки и предсказуемую дивидендную политику. На горизонте 12 месяцев мы ожидаем порядка 10% совокупной доходности (рост котировок и дивиденды). Это формирует нейтрально-позитивный инвестиционный кейс с точки зрения соотношения риска и ожидаемой доходности".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.