"Финам" повысил прогнозную цену акций ExxonMobil до $115,5

"Финам" повысил прогнозную цену акций ExxonMobil с $93,9 до $115,5 за штуку, сохранив рейтинг на уровне "продавать". Потенциал снижения составляет 20,9%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"Акции ExxonMobil в последние месяцы показывали аномально сильную динамику, - отмечает эксперт. - Инвесторы ожидают, что нефтяник сможет выиграть от событий в Венесуэле, а также допускают эскалацию ситуации с Ираном. Мы учли данные факторы, с чем и связано повышение целевой цены, однако считаем рост акций избыточным".

Форвардные мультипликаторы компании достигли максимума с периода пандемии (COVID-19), т. е. рост акций не сопровождается сопоставимым улучшением прогнозов по финансовым результатам, подчеркивает аналитик. Кроме того, в последний год компания ExxonMobil выплачивала акционерам больше денежных средств, чем позволял свободный денежный поток, из-за чего долг нефтяника увеличивался.

По мнению Кауфмана, это значит, что в случае ухудшения рыночной конъюнктуры, например, из-за высокой конкуренции с ОПЕК+, компания, возможно, будет вынуждена сократить объем выплат акционерам, доходность которых и сейчас довольно скромная - около 6%.

ExxonMobil - крупнейшая американская нефтегазовая компания и вторая по капитализации в мире после Saudi Aramco.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.