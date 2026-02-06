Акции Промомеда по-прежнему привлекательны для долгосрочных инвесторов - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Промомед" по-прежнему привлекательны для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Группа "Промомед" раскрыла темпы роста выручки в январе 2026 года и отметила устойчивый рост продаж всех ключевых препаратов, выведенных в рынок с момента IPO. Продажи компании в январе 2026 года выросли на 85% г/г.

Компания продолжает расширять продуктовый портфель и выводит в рынок инновационные препараты. В 2026 году планируется вывести в рынок еще восемь ключевых препаратов. Доля выручки от реализации инновационных препаратов в январе 2026 года составила 61%.

Аналитики сервиса позитивно оценивают темпы роста продаж "Промомеда" в январе 2026 года, отмечая при этом, что они превысили темпы роста выручки компании за девять месяцев 2025 года (+78% г/г).

По мнению экспертов, акции "Промомеда" сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочных инвесторов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.